AWW37 WINNERS FOR AWW WEBSITE

WINNERS FROM AWW PUZZLE BOOK 37

(PRIZES VALUED AT $250 AND OVER)

DREAM CLEANING PACK (x 1)

B. Bourne, Coffs Harbour, NSW.

MULTIFUNCTION OVEN (x 1)

A. Garratt-Clarke, Rangiora, NZ;

GARAGE OPENER (x 6)

E. Adamson, Glen Innes, NSW; A. Cox, Lithgow, NSW; J. Embleton, South Lake, WA; D. Gerber, Glenelg East, SA; E. Jordan, Horsham, Vic; F. Metham, Greystanes, NSW.

CAST-IRON COOKWARE (x 2)

M. Eaton, Australind, WA; B. Hinds, Pottsville, NSW.

HIS AND HERS WATCH SET (x 5)

P. Dennis, Alexandra Hills, Qld; T. Drap, Tarro, NSW; S. Rhodes, Coolalinga, NT; E. Slocomb, Thurgoona, NSW; J. Tiernan, Kincumber, NSW.

TV & SOUND BAR (x 1)

T. Pappin, Craigmore, SA.

ROYAL ALBERT TEA SET (x 2)

A. Well, Baldivis, WA; S. Wright, Moranbah, Qld.

$500 CASH (x1)

J. Sutherland, Shepparton, Vic.

BEAUTY BONANZA PACK (x 1)

J. Bardic, West Footscray, Vic.

SCARF AND WALLET SET (x 18)

F. Anderson, One Mile, Qld; S. Bennett, Taree, NSW; J. Bowden, Broadbeach, Qld; N. Eriksen-Brown, Long Gully, Vic; S. Eyles, Hunterview, NSW; P. Foley, Barmera, SA; G. Halloran, Waihi, NZ; M. Henstridge, Glengowrie, SA; J. Keach, GrasmereNZ; E. Kirwan, Woodroffe, NT; S. Leigh, Maaroom, Qld; D. Park, Carlisle, WA; E. Pink, Killarney Vale, NSW; J. Renwick, Milford, NZ; C. Schultz, Broadbeach, Qld; M. Smith, Wollongong, NSW; L. Starr, Yeppoon, Qld; L. Van Der Merwe, Lyndhurst, Vic.